ADS entrega itens para alavancar a produção rural no AM

Produtores e agricultores do interior do Amazonas serão beneficiados no próximo sábado (18) com a entrega de itens rurais para alavancar a produção no Estado. A entrega será feita pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam), às 8h, com a presença do governador José Melo.

Durante a ação, será entregue um caminhão, pela Secretária de Estado de Produção Rural (Sepror), para ser usado na escoação de produtos regionais, caixas biodegradáveis especiais para o armazenamento de produtos e, também, serão distribuídos adubos orgânicos (compostagem) provenientes de lixos recolhidos das feiras por meio de uma parceria com a empresa Agro rio.

O presidente da ADS, Lissandro Breval, considera a ação um dos primeiros grandes avanços alcançados no ano de 2017. “Isso é resultado das políticas de incentivos à sustentabilidade. Os resíduos orgânicos recolhidos nas feiras vão agora beneficiar os próprios produtores, sem falar nas caixas específicas para o armazenamento de produtos regionais, que darão o condicionamento necessário aos produtos”, enfatizou Lissandro.

As caixas de embalagens de papelão são destinadas especificamente ao armazenamento de hortifrutigranjeiros e se apresentam como embalagens apropriadas para os produtos, uma vez que dão melhor condicionamento durante o transporte desde o local de produção até os centros consumidores.

Segundo o presidente da ADS, a entrega de caixas aos produtores é de grande importância não somente pelo melhor condicionamento, mas porque proporciona principalmente segurança na qualidade sanitária.

“Todas essas entregas têm um único objetivo, que é o de beneficiar os agricultores familiares, dando a eles as ferramentas necessárias para que produzam com qualidade e contribuam com a economia do nosso estado. Isso é mais um avanço na valorização do produtor rural e agricultor familiar”, destacou Lissandro Breval.

Lixo transformado em adubo

A parceria entre a ADS e a Agro Rio foi firmada em agosto do ano passado, quando a Agro Rio iniciou a coleta nas cinco feiras da Agência. Essa será a primeira entrega de resíduos orgânicos transformados em adubos desde o início da parceria. O tratamento é inédito, porque as feiras foram as primeiras da região norte a contar com a transformação do lixo em adubos.

De acordo com empresário Michel, em 6 meses de parceria com a ADS, foram recolhidos 252 toneladas de resíduos orgânicos. “Verduras e frutas que iam para o lixo foram revestidos em adubo e irão retornar para o produtor rural utilizar em sua plantação, levando maior qualidade e sustentabilidade”, afirmou.

Estão cadastrados na ADS atualmente 552 produtores rurais, bem como cooperativas e associações, beneficiando assim mais de 3 mil famílias em todo o interior do Amazonas.

As feiras operam nos seguintes locais: Feira da Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); na Polícia Militar (PM); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos (Cidade Nova) e Shopping Sumaúma.

Com informações da assessoria