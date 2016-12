ADS abre credenciamento para os produtores rurais

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) abriu nesta semana as inscrições para o credenciamento de produtores rurais que desejam se tornar fornecedores do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme). O período de credenciamento segue até o dia 31 de janeiro de 2017.

O processo de credenciamento para fornecedores se dará por meio da adesão ao edital da ADS, que foi lançado no último dia 7 de dezembro. Produtores, associações e cooperativas podem se credenciar e cada um fornecerá segundo a sua capacidade de produção.

O presidente da ADS, Lissandro Breval, explica que o objetivo para o próximo ano é aumentar o número de produtores cadastrados no programa, visando à ampliação de produtos provenientes da agricultura familiar, na merenda escolar de estudantes de todo o Amazonas.

“Um dos maiores benefícios do Preme é gerar oportunidades de emprego e aumentar a renda dos nossos produtores, que têm papel fundamental nesse processo. Ampliar o número de cooperativas, associações e produtores é um dos nossos objetivos”, enfatizou Breval.

Uma das novidades do edital do próximo ano é o aumento no número de itens que compõem a merenda escolar no Estado. Atualmente, são 36 itens, e para o 2017 já são 45 até o momento. Hoje, 15 mil produtores rurais e agricultores familiares fazem parte do programa, e a expectativa é aumentar esse número para 30 mil.

José Ramonilson Gomes, diretor técnico da ADS, destaca que um dos diferenciais do edital para o ano de 2017 é que as agroindústrias que terão o credenciamento aprovado deverão apresentar contrato reconhecido (em cartório) com os produtores rurais/agricultores familiares que fornecerão matéria-prima. Ele explica que é uma forma de garantir que os produtores rurais sejam realmente beneficiados.