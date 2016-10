Adriano Martins mira liderança no UFC 204 neste sábado

O peso leve amazonense, Adriano Martins, luta neste sábado (8) contra o compatriota Léo Santos, no UFC 204, na Inglaterra. O evento terá como principal atração da noite a disputa de cinturão do peso médio entre Michael Bisping e Dan Henderson.

Recuperado de uma cirurgia no joelho esquerdo, fruto de uma lesão que cultivava desde o início de 2015, Martins conquistou três vitórias seguidas e vive seu melhor momento dentro da franquia. O manauara, que atualmente treina na American Top Team (ATT), na Flórida, acredita que fará uma boa luta e espera agradar os fãs.

“Estou muito focado e com muita vontade de lutar. Quando entro no octógono, entro para vencer e espero corresponder a expectativa do povo amazonense que torce por mim”, afirmou.

Com a possibilidade de ingressar no top 15 da categoria, se vencer o combate, o amazonense disse não estar preocupado com sua colocação no ranking, mas afirma a vontade de lutar contra os melhores.

“Não ligo muito para o ranking. Afinal, não escolho adversário. Mas espero sim, lutar contra os melhores. Já enfrentei vários caras duros e sei que estou pronto para qualquer um”, completou.

