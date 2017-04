Adriano Jorge e UEA promovem campanha alusiva ao ‘Dia Mundial da Voz’

Nesta quarta-feira (12), a Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), ambas instituições do governo do Amazonas, realizam triagem de paciente para atendimento de saúde alusivo ao Dia Mundial da Voz, comemorado mundialmente em 16 de abril. A data foi instituída com o objetivo de alertar para a importância da voz e dos cuidados para preservá-la.

Profissionais especializados estarão na FHAJ, oferecendo um serviço de triagem para pacientes que apresentem sintomas e comprometimento da voz, a exemplo de pólipos, nódulos (também chamados de calos vocais), câncer e outras doenças de laringe. O público alvo é todo paciente que apresente estas alterações na voz.

Para participar da triagem, basta comparecer à unidade, no dia 12, das 8h às 12h, com carteira de identidade e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Adriano Jorge funciona na av. Carvalho Leal, 1778, Cachoeirinha. Serão atendimentos 100 pacientes, com sintomas, para triagem clínica.

Os casos que tiverem indicação serão encaminhados para posterior realização de consultas e exames, no ambulatório de Otorrinolaringologia, da Residência Médica da FHAJ, em dias pré-estabelecidos.

A chefe do Serviço de Otorrinolaringologia, Súnia Ribeiro, informa que a triagem será feita pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), preceptores e residentes do Programa de Residência Médica em Otorrinolaringologia do Hospital Adriano Jorge e contam, ainda, com o apoio da Liga Amazonense de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ORL-CCF), além de internos da UEA.

6ª. Edição da Semana da FHAJ – Nos anos de 2013 a 2015, a Semana da Voz teve 907 atendimentos de triagem, sendo que 69% foram pacientes do sexo feminino, na faixa etária de 41 a 50 anos. Do total de atendidos, 745 pacientes foram encaminhados para exame complementar de videolaringoscopia, ou seja, 82,1%. Na triagem a queixa mais comum é a rouquidão persistente, seguida de dor de garganta e pigarro. Após exames de videolaringoscopia, o diagnóstico prevalente é o refluxo faringolaringeo, seguido de laringite e de cistos e nódulos das pregas vocais.

A otorrinolaringologista Súnia Ribeiro destaca que 70% da população ativa no Brasil utilizam a voz como instrumento de trabalho. “Não podemos esquecer que a voz é uma ferramenta importante à vida e deve ser tratada com cuidado especial. O Brasil é um dos países com maior número de casos de câncer de laringe”, destacou.

Ela reforça os cuidados e dicas para cuidar da voz e ressalta que quando os sintomas são persistentes, o ideal é procurar o otorrinolaringologista, profissional mais indicado para o tratamento, pois é o especialista em nariz, ouvido, garganta, voz e doenças relacionadas a ela. “Nosso foco é promover o diagnóstico precoce das doenças de garganta, especialmente das pregas vocais”, destaca a otorrino.

Fique atento aos sintomas que exigem atenção:

Rouquidão persistente

Dor ou ardência na garganta

Perda da voz

Dificuldade para engolir

Pigarro

Dificuldade para respirar

Dicas para cuidar da sua voz:

· Não fumar;

· Não forçar a voz;

· Não gritar e cochichar;

· Manter o volume normal da voz e articular bem as palavras;

· Evitar falar excessivamente durante exercícios físicos, quando gripado ou com alguma crise alérgica;

· Não pigarrear excessivamente;

· Ingerir muito líquido fresco ou em temperatura ambiente;

· Evitar bebidas alcoólicas;

· Evitar alimentos que causem má digestão ou azia;

· Evitar ambientes com poeira, mofo ou cheiros fortes.

