Adolescentes são flagrados com bebidas alcoólicas durante ‘festa’ em posto da Zona Leste

A lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes é de conhecimento popular, além de ser amplamente divulgada nos veículos de comunicação. Mesmo assim, a legislação não é respeitada em alguns locais da cidade. Na última segunda-feira (21), recebemos um vídeo que mostra dezenas de pessoas com aparência de adolescentes consumindo bebida alcoólica em um posto de gasolina na Zona Leste de Manaus, em frente à Feira do Produtor.

De acordo com um motorista, que esteve no local mas não quis se identificar, todos os sábados, a partir das 22h, vários adolescentes e jovens se reúnem no posto e aguardam a chegada de ônibus que levam o grupo para casas noturnas em diversas zonas da cidade.

“Sempre vejo muitos adolescentes aqui nesse posto, vários deles consumindo bebidas alcoólicas. Acredito que muitos são menores de idade, mas não há nenhum tipo de controle. Eles compram livremente bebidas e cigarros na loja de conveniência”, declarou o motorista.

Um dos ônibus que transporta o grupo para festas está irregular – Divulgação

Um dos profissionais que atua no posto e não quis ter o nome divulgado com receio de sofrer represálias, conta que a fiscalização por parte da Polícia Militar é rara.

“Nunca vi qualquer tipo de fiscalização no local, nem sequer uma viatura da polícia. Os ônibus que levam esses jovens para as festas saem daqui totalmente lotados e com muita algazarra”, disse o funcionário do posto.

Leia também: Adolescente é apreendido suspeito de estuprar menina de 13 anos na zona rural de Manaus

Por meio de nota a Polícia Militar do Amazonas garantiu que existe presença ostensiva de policiais e ações preventivas naquela região, todas coordenadas pela 14ª Cicom.

A reportagem também fez um levantamento das placas dos ônibus que transportam os jovens. Uma delas apresentou irregularidades. O último licenciamento válido do veículo aconteceu há 3 anos, mesmo assim o automóvel é visto circulando constantemente pelas ruas de Manaus.

A pesquisa da placa de um dos ônibus revelou irregularidades no Detran

O Detran Amazonas afirmou que agentes do Núcleo Especializado de Operações de Trânsito (Neot) realizam fiscalizações periódicas no local e que uma nova blitz deve ser realizada para coibir irregularidades.

O conselheiro Tutelar da Zona Leste, Júnior Resgate, explicou que esse tipo de situação é recorrente.

“Temos vários locais onde esse tipo aglomeração acontece. Nós mesmo já coibimos inúmeras vezes as atividades desses grupos, mas eles sempre voltam ou procuram outros locais para as reuniões. Nas fiscalizações encontramos muitos adolescentes entre 14 e 15 anos. O nosso papel é chamar os pais e advertir, mas quando não existe um responsável legal acabamos encaminhando os jovens para um abrigo,” explicou o conselheiro.

Sancionada em 2015, o texto da lei Lei 13.106 diz que “é proibido vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar a menores bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência”. A pena para o crime pode chegar a 4 anos de detenção e multa de R$ 10 mil.

A PM ressalta que denúncias podem ser feitas através do disque denúncia: 181 ou 190, ou ainda pela linha direta da 14ª Cicom por meio do telefone 98842-1667.

Elias Pedroza

EM TEMPO

Leia também:

Terra sem lei: motoristas de alternativos colocam vidas em risco na Zona Leste

Caso Grande Vitória: mistério, erros no inquérito e PMs presos há 9 meses

Aluno é preso por assalto, mas escola inteira afirma que jovem estava em aula durante o crime