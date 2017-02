Adolescentes são espancados ao praticar assalto para pagar traficante

Com o objetivo de conseguir dinheiro para quitar dívidas com um traficante de drogas, dois adolescentes, sendo um de 15 e outro de 14 anos, foram apreendidos pela polícia na tarde desta quinta-feira (2), após roubarem R$ 170 de um mercadinho, situado no núcleo 16, na Cidade Nova. Os menores de idade foram espancados a pauladas e pedradas por populares que reagiram ao assalto.

De acordo com um policial militar da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu não ter o nome divulgado, os adolescentes afirmaram que o prazo para o pagamento da dívida com o traficante do bairro Nossa Senhora de Fátima 2, na Zona Norte, expira neste sábado (4).

“Eles chegaram com medo. Conseguimos recuperar o dinheiro e devolver aos donos. Eles informaram que conseguiram a droga para vender, mas acabaram utilizando para consumo próprio. Acontece que eles têm que pagar a dívida”, explicou o PM.

O caso foi registrado no 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e os adolescentes encaminhados ao Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Norte. Assim que receber alta, a dupla deve ser encaminhada à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO