Adolescentes são detidos por roubar carro no bairro da Paz

Na noite desta terça-feira (27), dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram detidos, suspeitos de terem roubado um veículo no Bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. Outros dois comparsas conseguiram fugir.

Segundo informações das Rocam, um carro, modelo Gol, placa NOX-5727, foi roubado na rua 32. Após uma patrulha pelo bairro, os policiais encontraram o veículo na travessa Enoque Reis, também no bairro da Paz.

A partir de então, a equipe de policiais perseguiu os suspeitos até conseguir prender o bando na avenida Torquato Tapajós. Os suspeitos ainda atiraram contra os policiais, que revidaram os disparos.

Os dois menores se entregaram, e outros dois suspeitos fugiram do local, entrando em uma mata nas proximidades do local do tiroteio.

Com a dupla foi encontrado um revólver da marca Taurus, calibre 32 com cinco munições, sendo três deflagradas e duas intactas, além de um simulacro (objeto que simula uma arma) tipo pistola e uma balaclava de cor preta.

Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos necessários.

Com informações da assessoria