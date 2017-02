Adolescentes são apreendidos por estupro de criança durante brincadeira

Dois adolescentes, sendo um de 12 e outro de 15 anos, foram apreendidos, na madrugada de sexta-feira (3), suspeitos de estuprarem um menino de 8 anos durante uma “brincadeira”. O caso aconteceu em um beco, na comunidade João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Em depoimento, o menor de 12 anos afirmou que a vítima se ofereceu para praticar atos sexuais com ele em troca de uma figurinha. Conforme a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), os suspeitos e a vítima brincavam no local, quando o menor de 12 anos chamou a criança para praticar o abuso sexual próximo de um muro.

Ao chegar no local, o menino ordenou que a vítima tirasse as calças e se abaixasse, quando o menor colocou o órgão sexual para fora e encostou nas nádegas da criança.

“Em depoimento, a vítima garante que o menino de 15 anos estava próximo, mas não praticou o crime. Ele disse à polícia que estava longe da cena do crime e negou que tenha estuprado a vítima. Após estuprar a criança, o menino de 12 anos ordenou que a vítima não contasse sobre o crime a ninguém e deu a figurinha para a criança”, informou.

A delegada disse ainda que o crime foi denunciado pela vítima para os familiares, que acionaram os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A guarnição efetuou a apreensão dos adolescentes.

A dupla foi levada a Deaai, onde vai responder pelo ato infracional de estupro de vulnerável. Foi realizado um exame de conjunção anal na criança no Instituto Médico Legal (IML). Os adolescentes estão sob responsabilidade do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE).

Ana Sena

EM TEMPO