Adolescentes são apreendidos com arma de brinquedo após assaltarem motoqueiro

Homens assaltaram motoqueiro e entraram no ônibus para fugir- Foto: Michael Dantas

Três adolescentes foram apreendidos suspeitos de tentarem assaltar um micro-ônibus do transporte alternativo, na manhã desta quinta-feira (15), na avenida Grande Circular, nas proximidades da feira da Mutirão, Zona Leste de Manaus. Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em patrulha de rotina, foram acionados pelo próprio motorista do Alternativo, que suspeitou da atitude do trio, ao entrarem nervosos no micro-ônibus.

“Eles passaram muitos nervosos pela catraca. Quando vi a a viatura, fiz um sinal com os braços pela janela e os policias fizeram a abordagem”, contou o motorista que preferiu não se identificar.

Segundo a equipe policial, o trio havia acabado de assaltar um motoqueiro e entrou no micro-ônibus para tentar fugir e assaltar o Alternativo.

“A vítima do roubo foi orientado a ir à Delegacia para fazer o reconhecimento dos suspeitos, e registrar Boletim de Ocorrência”, contou o policial.

Com o trio, foram encontradas duas armas de brinquedo. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Especializada em Atos Infracionais (Deai), onde devem aguardar os procedimentos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO