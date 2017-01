Adolescentes são apreendidos após populares ajudarem vítimas de assalto

Por volta das 10h deste domingo (22), dois adolescentes foram apreendidos na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com informações da polícia, a dupla tentou roubar o telefone celular de uma jovem, que não teve a identidade revelada.

Os menores de idade, de 15 e 16 anos respectivamente, estavam em uma motocicleta Honda, modelo CG 120, de cor azul e de placa JXE-0171 com restrição de roubo. Eles fingiram estar armados e abordaram algumas pessoas na rua. Quando tentaram fugir, eles foram impedidos por populares. A polícia foi acionada no momento da ação.

O celular roubado foi recuperado. Os menores de idade foram levados por policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde vão aguardar apresentação ao Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE – AM).

Bárbara Costa