Adolescentes roubam carro, fogem da Polícia e capotam na Zona Oeste de Manaus

Uma perseguição cinematográfica resultou na apreensão de dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, na madrugada deste sábado (1) em Manaus. A ação colocou em risco a vida de centenas de pessoas que estavam nas proximidades de uma casa de show, na avenida São Jorge, na Zona Oeste. Policiais militares também se arriscaram na perseguição, com velocímetro da viatura marcando mais de 150 quilômetros por hora.

“Nunca passei por uma situação dessas. Eu e outros dois policiais estávamos na viatura e quase morremos. O carro dos suspeitos colidiu com um táxi, que capotou por duas vezes. Após a batida com o táxi, que ficou virado na rua, o carro ocupado pelos adolescentes capotou e ainda parou sob as quatro rodas. Agimos rápidos para não batermos também nos carros e evitamos um acidente com a viatura”, contou o aspirante Bispo, da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que participou da ocorrência.

Os adolescentes estavam em um carro modelo Fiesta Sedan, de placa OAA-4159, com restrição de roubo. Antes da perseguição, a dupla assaltou diversos pedestres pela avenida Brasil, no bairro Compensa, na mesma zona.

“Após o capotamento, a dupla ainda tentou correr, mas foram apreendidos por taxistas até a chegada da Polícia. A proprietária do veículo roubado reconheceu os adolescentes como os assaltantes do carro dela”, contou o aspirante.

De acordo com a Polícia, juntos, os adolescentes já possuem nove passagens por roubo. Com a dupla, foram encontrados dois celulares, uma arma de fogo caseira e uma bolsa feminina com diversos pertences.

Os suspeitos foram levados ao SPA Joventina Dias, onde receberam atendimento médico. Logo em seguida foram apresentados na Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

