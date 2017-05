Adolescentes ficam feridos após moto atropelar pedestre em Parintins

Dois adolescentes ficaram feridos após um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (8), na avenida Amazonas, bairro Francesa, em Parintins (distante 368 km de Manaus).

De acordo com o condutor da motocicleta, um jovem de 16 anos, um pedestre foi o causador do acidente. “Nós estávamos trafegando quando um homem, aparentemente bêbado, atravessou a rua em frente a moto. Não consegui desviar, pois estava muito em cima”, relatou o rapaz.

Na garupa da motocicleta estava uma adolescente de 15 anos. Os dois jovens sofreram ferimentos nos membros inferiores e superiores. As vítimas foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) e, posteriormente, encaminhadas para o hospital Padre Colombo.

Não há informações sobre a identificação e nem o estado de saúde do pedestre envolvido no acidente de trânsito.

