Adolescentes assaltam ônibus com faca e arma de brinquedo no Coroado

Uma arma de brinquedo e uma faca eram usados pelos suspeitos para intimidar as vítimas| Márcio Melo

Dois adolescente, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos na noite desta quinta-feira (29), após assaltarem um ônibus do transporte coletivo da linha 678, na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste. Uma arma de brinquedo e uma faca eram usados pelos suspeitos para intimidar as vítimas. A dupla fugiu levando pertences e a renda do coletivo.

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelos passageiros do ônibus, que correram para tentar capturar os jovens. As vítimas informaram que os suspeitos fugiram a pé na altura da rotatória Gilberto Mestrinho, a bola do Coroado. A equipe policial fez patrulha pela área e localizou os suspeitos.

Com a dupla foi apreendido as armas usadas no assalto, além de quatro celulares e cerca de R$ 200 que foram recuperados e devolvido para as vítimas.

Os adolescentes foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO