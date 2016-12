Adolescentes assaltam academia e fazem reféns na Compensa

Dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (19), depois que renderam 11 pessoas e tentaram assaltar uma academia na Avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste.

De acordo com uma funcionária da academia, os suspeitos renderam um aluno no estacionamento do local por volta das 13h30.

“Eles entraram com uma arma na cabeça de um aluno, renderam os outros alunos e funcionários, colocando todos dentro do banheiro que fica no segundo andar. Eles pegaram os pertences de todos e também da academia”, disse a mulher que não quis se identificar.

Outra vítima, que também não quis ter o nome divulgado, afirmou que uma aluna que presenciou ação dos adolescente ainda no estacionamento da academia e acionou a polícia.

“Ela viu os suspeitos abordando o aluno do lado de fora, não entrou para treinar e ligou para a polícia”, contou a testemunha.

Os suspeitos, que estavam armados com um revólver calibre 38, foram aprendidos por policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e encaminhados à Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Segundo a Policia Civil a dupla já tem passagem pela Deaai.

