Adolescente tida como morta e esquartejada é encontrada em hotel no centro de Manaus

Os familiares da adolescente Vitória Eduarda Souza do Nascimento, de 13 anos, apresentaram a menina à imprensa na tarde deste domingo (11), depois de a terem confundido com um corpo do sexo feminino que foi encontrado esquartejado dentro de uma geladeira no bairro Betânia, na Zona Sul de Manaus, na última quarta-feira(7).

O tio de Vitória, o autônomo Elton Peterson, contou que a menina estava desaparecida desde a última segunda-feira(5), às 17h, quando fugiu de casa e não deu mais notícias.

Ao tomarem conhecimento do caso de esquartejamento ocorrido no bairro Betânia, a família reconheceu o corpo no Instituto Médico Legal (IML). Elton informou que a vítima esquartejada continha cicatrizes idênticas as da sobrinha, além das unhas pintadas de vermelho, como as de Vitória.

A família viveu o luto pela perda da adolescente, porém, ao receber uma ligação anônima, o tio da menina foi informado que Vitória estava viva e hospedada no ‘Hotel Lisboa’, no Centro de Manaus, na companhia de outros três rapazes sendo um deles menor de idade. “A nossa suspeita é que ela estava consumindo entorpecentes” , disse Elton .

A adolescente foi resgatada e levada para casa, onde permanece sob os cuidados da avó, com quem morava anteriormente.

Elton informou que nesta segunda-feira (12) vai apresentar a adolescente no 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para dar prosseguimento as investigações.

