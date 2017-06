Adolescente tenta trocar terreno por motocicleta furtada e é apreendida pela polícia

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida, na tarde deste domingo (18), pela polícia por furtar uma motocicleta Honda, modelo Titan, de cor preta e placa JWV 4502. A suspeita tentava trocar o veículo com um terreno na comunidade Gustavo Nascimento, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus, quando foi surpreendida pela ação policial. Ela foi apreendida em flagrante.

De acordo com o registro na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), o furto da motocicleta ocorreu no dia 13 do mês passado, por volta de 21h30, na rua das Araras, no mesmo bairro onde ela tentou fazer a troca.

De acordo com o investigador da Polícia Civil, que preferiu não ser identificado, a menina foi flagrada no momento em que negociava o terreno.

“Ela cometeu o furto e hoje estava tentando trocar a moto por um lote de terra no bairro Gustavo Nascimento, mas foi surpreendida pela polícia”, relatou a autoridade policial.

Ainda de acordo com a polícia, a motocicleta já estava em processo de desmanche quando foi recuperada. A adolescente foi encaminhada para a sede da Deaai e deve cumprir medidas socioeducativas.

Bárbara Costa

EM TEMPO