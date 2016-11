Adolescente suspeito de estuprar menino de 4 anos é apreendido na Zona Leste

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, por investigadores do 28º Distrito Integrado de Polícia (DIP), suspeito de estuprar um menino de 4 anos em um campo de futebol. O crime aconteceu por volta das 12h de terça-feira (29), no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

A mãe da vítima descobriu o estupro ao ver seu filho sangrando pelo ânus e imediatamente foi ao 28º DIP denunciar o caso à polícia. O adolescente foi detido minutos depois de cometer o crime. “Em casa, a mãe presenciou o filho gritando de dor e percebeu que o ânus da criança estava sangrando. Ela então descobriu que seu filho foi estuprado enquanto brincava em um campo de futebol pelo adolescente”, disse um policial, que pediu para não ter o nome revelado.

A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exame de conjunção anal. O resultado deverá sair em no máximo 30 dias.

Já o adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), localizada no bairro Alvorada, Zona Centro Oeste.

Caso seja confirmado o estupro, o adolescente vai cumprir a pena por estupro de vulnerável em um abrigo socioeducativo.

Outro caso

Depois de ser flagrando mantendo relações sexuais com duas meninas, sendo uma de 11 e outra de 12 anos na laje da residência dele, Alex Azevedo de Almeida, 20, foi preso na madrugada de ontem, no conjunto habitacional Cidadão 1, bairro Santa Etelvina, Zona Norte. À polícia, o suspeito afirmou que a menina de 12 anos era namorada dele e que a outra criança era amiga deles e aceitou se participar do ato. Em depoimento, a menina de 12 anos afirmou que namorava com Alex e que ele sabia que ela era menor.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso durante uma operação, após a mãe da menor de 12 anos, uma mulher de 29 anos, abordar a viatura da polícia e afirmar que a filha e mais uma menina de 11 anos tinham sido raptadas, uma vez que saíram de casa para estudar e não retornaram mais para a residência delas. Ainda segundo a polícia, depois das buscas no conjunto, os policiais encontraram, na laje de um dos blocos do conjunto, Alex e as duas meninas.

André Moreira

Jornal AGORA