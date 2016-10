Adolescente sai para jogar bola e desaparece em Manaus

O estudante Brendon Calheiros da Silva, 17, está desaparecido desde às 15h desta sexta-feira (7). Segundo familiares, ele havia saído para jogar futebol no campo do bairro Presidente Vargas, Zona centro-Sul, mas aproveitou que os pais estavam ausentes, arrumou a mochila com alguns pertences e foi embora de casa, conforme detalhou a mãe, a autônoma Sandra Maria Calheiros, 44, moradora daquele local há 40 anos.

Entre os prováveis motivos da ‘fuga’, conforme Sandra, estão algumas proibições impostas pelos pais. “Proibimos ele de sair para festa, aí os ‘amigos’ dizem que o mundo lá fora é melhor e ele resolveu ir embora”, disse a mãe de Brendon.

A mãe de Brendon afirmou que não houve discursão antes da fuga, mas garantiu que um ‘amigo’ ainda não identificado tem influenciado o garoto a sair para festas noturnas e consumir bebidas alcoólicas. “Chegou ao meu ouvido que um jovem maior de idade, o influencia, dizendo que meu filho já tem idade para andar na vida noturna e tem de se divertir”.

Desesperada, Sandra fez apela para que o filho mais velho volte.

Ainda conforme Sandra, um sobrinho recebeu um telefonema de Brendon informando estar em uma casa no bairro Novo Israel, na Zona Norte da capital. “Ele ligou para o primo de número confidencial e disse que foi para uma casa no bairro Novo Israel. Mas não citou detalhes com quem estava”, contou.

A mãe denunciou o caso à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

