Adolescente retorna para casa após 32h sem dar notícias

Após a divulgação do caso do desaparecimento da adolescente Kamily Victória Lima Marinho, 13, no EM TEMPO, a estudante retornou para casa no início da noite desta terça-feira (14). Ela estava desaparecida há mais de 32 horas.

Por telefone, a mãe da menor de idade, a industriária Francineide de Oliveira Lima, 34, informou que a filha chegou em casa por volta das 19h de hoje. “Ela estava na casa de uma amiga. Aparentemente, ela está bem e não apresenta nenhum sinal de violência ou agressão”, informou a mãe da adolescente.

Francineide informou ainda que nesta quarta-feira (15) vai até à sede da Delegacia Especializada em Ordem Polícia e Social (Deops), onde o caso de desaparecimento foi registrado, para retirar a queixa. “Ela está em casa dormindo. Agora está tudo bem”, falou a mãe.

O caso

A estudante desapareceu, na manhã de segunda-feira (13), por volta das 11h, após sair de casa para ir ao mercadinho, localizado na rua Cariré, Núcleo 16, no Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo familiares, Kamily nunca havia desaparecido antes.

Isac Sharlon

EM TEMPO