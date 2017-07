Adolescente que via vultos invade casa e esfaqueia casal na Zona Sul de Manaus

O casal foi internado no Hospital João Lúcio e não corre risco de morte | Daniel Landazuri

A dona de casa Lilian Rodrigues Pinheiro, de 34 anos, e o padeiro João Carlos Souza Soares, 38, foram esfaqueados na madrugada desta segunda-feira (24). O casal teve o apartamento onde moram, na rua Igarapé do 40, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, invadido pelo vizinho, um adolescente de 15 anos, que foi apreendido após o ato infracional.

Lilian foi esfaqueada no braço esquerdo, ao tentar proteger o marido que estava sendo atacado pelo adolescente. João teve o pescoço, ombro e os dedos das mãos cortados.

Leia também: VÍDEO: Policial tem arma roubada durante abordagem em Manaus

“Estávamos dormindo quando, por volta das 2h30, ouvimos um barulho na área de serviço, nos levantamos para verificar e, ao acender as luzes, vimos o menino dentro do apartamento. Ele já foi atacando meu marido”, contou a dona de casa.

Ainda de acordo com a dona de casa, o adolescente mora com uma irmã, no mesmo prédio que o casal. “Nunca tivemos problemas com eles. Não sabemos se ele é usuário de drogas, mas hoje ele estava transtornado, dizia que estava sendo perseguido e tinha visto um vulto”, disse Lilian.

O casal foi socorrido e levado para o Hospital João Lúcio, mas nenhum dos dois corre risco de morte. O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia mais:

Após desentendimento entres primos, adolescente é baleado na cabeça no São José

Adolescentes roubam carro, fogem da Polícia e capotam na Zona Oeste de Manaus

Exército, polícia especializada e Seap fazem varredura em centro de detenção