Adolescente que planejava explodir caixa eletrônico é detido com bomba na mochila

Por volta das 2h40 da madrugada desta quarta-feira (24), um adolescente de 17 anos foi detido com um artefato explosivo de fabricação caseira dentro da mochila. A bomba foi detonada pelo Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) na rua Coronel Sérgio Pessoa, nas proximidades da Praça dos Remédios no Centro, Zona Sul de Manaus. Segundo a Policia Militar, o jovem tinha a intenção de usar o artefato para explodir um caixa eletrônico.

O aspirante Elson Júnior, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), informou que a equipe da PM estava em patrulhamento de rotina, durante a ação “Monte Cristo”, da operação Águia, que tem como objetivo diminuir o índice de criminalidade naquela região, quando o menor foi visto em atitude suspeita.

“Por volta de 0h30 avistamos adolescente sozinho, sentado e com uma mochila nas costas. Nossa equipe foi fazer a abordagem e encontramos um simulacro de arma de fogo dentro da mochila, após tirar algumas peças de roupas avistamos o objeto suspeito, no mesmo momento deixamos a mochila no chão e o jovem confessou que se tratava de uma bomba de fabricação caseira”, disse o aspirante.

A equipe policial isolou a área e acionou o Grupo Marte que detonou o artefato. O menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.

Daniel Landazuri

EM TEMPO