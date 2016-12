Adolescente que matou tio em 2014 presta esclarecimentos na delegacia

Jonatha dos Santos Trindade, 19, foi aprendido na manhã desta terça-feira (6), em uma invasão no conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O Suspeito confessou ter matado o tio dele, Nelci dos Santos Nogueira, à facadas na madrugada do dia 27 de junho de 2014, no bairro Petrópolis, Zona Sul. Na ocasião o infrator tinha 17 anos e a vítima 27.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), Elizabeth de Paula, o infrator foi encontrado após denúncia anônima de que ele vivia na área.

Apesar de não poder ser preso, Jonatha foi conduzido à Delegacia Especializada em Atos Infracionais (DEAAI) para prestar esclarecimentos. O suspeito disse que o que motivou o assassinato foi uma agressão que ele irmã haviam sofrido do tio.

Jonatha irá responder por ato infracional análogo a crime de homicídio doloso.

Com informações da assessoria