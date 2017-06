Adolescente que jogou gasolina e ateou fogo em colega de trabalho se entrega à polícia

Uma semana após jogar gasolina e atear fogo em um adolescente de 16 anos, um jovem de 17 anos resolver se entregar a Polícia Civil. O caso aconteceu na última quinta-feira (25), no bairro do Zumbi, Zona Leste, onde ambos trabalhavam em uma oficina mecânica de propriedade do pai da vítima. Na delegacia, o autor do crime justificou a ação como vingança pelo bullying que disse sofrer.

A vítima teve 60% do corpo queimado e segue internado em estado estável no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, Zona Sul, segundo informações da Polícia Civil.

Em depoimento, o suspeito confessou ter jogado uma lata com gasolina e ateado fogo no adolescente depois de sofrer bullying durante o tempo que trabalhavam juntos na oficina do pai da vítima. À polícia, o jovem ainda contou ter passado um dia pensando em se vingar do menor após os dois terem brigado.

Conforme a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) um dia após o fato, a mãe da vítima apresentou uma testemunha do crime na delegacia e apontou o estudante como o autor. “Ele confessa e alega que não quis fazer mal para o menino de 16 anos, no entanto, eles chegaram até a se agredir na oficina por conta dessas supostas humilhações feitas pela vítima com o autor. Ele alega que sofria bullying, mas ouvimos outras testemunhas que não relataram essa humilhação feita pela vítima”, disse a delegada.

O adolescente suspeito não ficou apreendido na delegacia por já ter passado o período de flagrante e ainda não haver mandado contra ele. “O promotor disse que vai solicitar uma audiência de apresentação ao juizado com certa urgência. Por enquanto ele segue em liberdade, até porque tem bons antecedentes, estuda, trabalha e nunca tinha cometido um ato infracional”, explicou a delegada.

