‘Adolescente que desapareceu em Anori pode ter sido atacado por jacaré’, dizem bombeiros

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) encerraram as buscas, nesta terça-feira (18), ao adolescente, Saymon da Silva Araújo, de 15 anos, que desapareceu ao nadar em um igapó, na comunidade Santa Luzia, no município de Anori (distante a 195 km de Manaus).

A previsão é de que a operação seja iniciada na manhã desta quarta-feira (19), às 7h. Amigos da vítima informaram que Saymon estava nadando com eles em um igapó quando sumiu nas águas.

Segundo os bombeiros, há suspeita do menor de idade ter sido atacado por um jacaré, já que o animal foi visto após o desaparecimento do estudante no local.

As equipes realizaram mergulho durante todo o dia. A profundidade no local é entre 4 e 8 metros, mas o que dificulta a ação dos mergulhadores são os galhos de árvore e a vegetação.

