Adolescente passa mal e morre de overdose depois de roubar celular

No fim da noite desta segunda-feira (20) o adolescente Railson Pereira dos Santos, de 16 anos, passou mal, caiu de uma moto e morreu de overdose em uma unidade médica. Tudo isso aconteceu depois que o adolescente e um comparsa roubaram o celular de um homem na avenida Margarita, próximo à rotatória do bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

Policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que as vítimas do roubo chegaram a reconhecer o adolescente, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao SPA Eliameme Rodrigues Mady, no Monte das Oliveiras, onde morreu momentos depois de dar entrada.

Railson era conhecido naquela área por ser suspeito de praticar uma série de assaltos com seu comparsa, que dessa vez fugiu sem ser identificado.

O corpo do adolescente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A causa da morte foi diagnosticada como “asfixia por mecanismo completo”. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Policia (DIP).

Daniel Landazuri

EM TEMPO