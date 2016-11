Adolescente ‘obedece’ ex-namorado e mata amante a terçadadas em Presidente Figueiredo

Juscelino Soares Lemos, 43, conhecido como ‘Chofer’, foi preso e uma adolescente de 15 anos foi aprendida na tarde dessa segunda-feira (28) suspeito de envolvimento na morte de Charles Soares Batista, 31, no município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus).

De acordo com a equipe de investigação da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, a adolescente teve um relacionamento amoroso com Juscelino durante 18 dias e desde quando ela decidiu terminar a relação, ele passou a persegui-la e ameaçá-la, dizendo que a mataria e, também, o próximo homem com quem ela se envolvesse.

Charles teria demonstrado que gostava da adolescente, deixando Juscelino com ciúmes. O suspeito teria ameaçado matar Charles com uma espingarda.

Conforme a Polícia Civil, não conformado com o suposto relacionamento da adolescente com Charles, Juscelino também teria apontando a arma contra a adolescente e teria dito que ela teria que matar Charles, senão ele a mataria e ainda mataria a filha dela, de um ano de idade.

Na manhã de ontem, a adolescente convidou Charles para ir até a casa dela, alegando que eles teriam relações sexuais. Juscelino estava do lado de fora do imóvel e deu as cordas para a garota amarrar Charles.

A adolescente amarrou a vítima, alegando que fazia parte do ato sexual. Em seguida, ela desferiu vários golpes de terçado que atingiram o pescoço, peito e a cabeça de Charles.

Após o crime, a adolescente tomou banho, lavou suas roupas, as sandálias e as armas utilizada no crime. Em seguida, a menina foi até a casa de Juscelino dizer que tinha feito o que ele havia pedido.

O corpo da vítima foi encontrado pelo avô da menina, que acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local, a adolescente confessou o crime e disse cometeu a mando de Juscelino.

A adolescente foi encaminhada ao Ministério Público e está à disposição da justiça. Juscelino foi autuado em flagrante por homicídio e corrupção de menores e continua detido na 37ª DIP, que funciona como unidade prisional, ficando também à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO