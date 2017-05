Adolescente morre em acidente de trânsito na Ponta Negra

A estudante Taina Rodrigues da Silva, de 17 anos, morreu na noite desta terça-feira (9), após uma colisão entre uma motocicleta e um veículo que não teve as características divulgadas. O acidente aconteceu na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motorista do veículo, um senhor de 80 anos fez uma manobra arriscada para sair do condomínio e acabou atingindo a lateral da moto. A adolescente estava na garupa da motocicleta, junto com o namorado que não teve o nome divulgado.

Taina foi arremessada da motocicleta e morreu no local do acidente. O namorado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto, onde está internado em estado grave.

Após o acidente, o motorista do carro passou mal e foi levado pelo filho também para o 28 de Agosto. O estado de saúde do senhor não foi divulgado.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Daniel Landazuri

EM TEMPO