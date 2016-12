Adolescente morre depois de “pegar carona” de bicicleta em caminhão

Um acidente de transito envolvendo um ciclista e um caminhão, de cor vermelha e placa OAB-5809, na rua Palmeira do Miriti, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste, resultou na morte de um adolescente identificado como Alecsander Souza, de 14 anos, na tarde desta quarta-feira (14).

De acordo com testemunhas, o jovem estava conduzido uma bicicleta pendurado na carroceria do caminhão quando se desequilibrou e foi atingindo pelas rodas traseiras do veículo.

Testemunhas afirmaram ainda que o adolescente costumava “pegar carona” nesses tipos de veículos. E que o motorista que conduzia o caminhão fugiu do local do acidente.

Durante a perícia um homem que não teve o nome divulgado se identificou como proprietário do veículo e informou que o caminhão estava alugado.

A equipe de reportagem tentou contato por telefone com os policiais do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para buscar informações a respeito da identificação do condutor do veículo e se ele possuía autorização legal para conduzir o caminhão, mas as ligações não foram atendidas.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) e peritos do Departamento de Polícia Técnico Cientifica (DPTC), estiveram no local para fazer a remoção do corpo da vítima.

Portal EM TEMPO