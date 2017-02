Adolescente morre após ser atropelada por carreta em Humaitá

Raíssa Alenquelre da Costa Vizeiros, 12, morreu após ser atropelada por uma carreta, na rua das Flores, situado no município de Humaitá (a 590 KM de Manaus). O caso aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (1º).

Segundo a Polícia Militar (PM), o fato ocorreu quando a vítima estava andando de bicicleta e foi atingida pela carreta. O acidente aconteceu quando o veículo tentava fazer uma ultrapassagem.

O motorista, Edson Custódio Nery, 45, não manteve o espaço obrigatório para o trafego de ciclistas e bateu na bike de Raíssa, que se desequilibrou e foi parar embaixo do veículo pesado. No momento do acidente, as duas rodas passaram por cima da vítima. A adolescente ainda estava viva, quando os moradores chamaram a ambulância para levá-la ao Pronto-Socorro da cidade, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

O condutor da carreta fugiu do local, mas os policiais o localizaram e o conduziram para a 8ª Delegacia Interativa de Humaitá (DIH).

Manoela Moura

EM TEMPO