Adolescente morre após colidir com caçamba no município de Jutaí

Por volta das 12h, desta quarta-feira (16), Ruth Elen, 17, morreu após um grave acidente, que ocorreu na esquina das ruas Projetada I com a Cicero Tuchaua, no bairro Santo Antônio, em Jutaí (município distante 751 quilômetros da capital). Ela conduzia uma motocicleta Honda Biz, que não possuía placa, e colidiu com uma caçamba, de placa não informada. A cabeça da vítima abriu durante a batida e houve perda de massa encefálica.

O proprietário da motocicleta, Marcos Vasque Castilho, 18, estava na garupa no momento do acidente, mas saiu ileso do impacto. O condutor da caçamba, um homem conhecido como ‘Leôncio’, ainda chegou a levar a adolescente para o hospital do município. Entretanto, Ruth não resistiu aos ferimentos e foi à óbito.

Segundo o delegado da 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí, Genilson Arruda Parente, populares que passavam pelo local afirmaram que a vítima perdeu o controle da motocicleta e chocou-se com a roda traseira da caçamba.

“Nos informaram que a vítima transitava na motocicleta em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Segundo Marcos Vasque, ela se chocou com a roda dianteira da caçamba, que vinha na rua Cicero Tuchaua. Esta é a via principal do bairro, portanto, a preferência era do motorista do veículo de grande porte”, disse o delegado titular de Jutaí.

A assessoria do hospital informou que Ruth Helen foi a óbito devido a uma hemorragia interna. O pulmão e os rins da jovem estouraram com o impacto. O motorista da caçamba será ouvido no 56º DIP.

“Acreditamos que o motorista da caçamba não foi culpado. Ainda é cedo para definir isso, mas o motorista será ouvido”, disse o delegado.

Marcos Vasque Castilho será interrogado e responderá por entrega de veículo à condutor não habilitado. O artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê a cassação da habilitação do proprietário do veículo em caso de ocorrência com lesão após a entrega da direção para terceiros não habilitados.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO