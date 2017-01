Adolescente morre ao entrar em território do grupo de tráfico rival

Conhecido como ‘Carinha’, o estudante Paulo Vitor Souza da Silva, foi assassinado com dois tiros no rosto, na rua Efésios, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. De acordo com amigos da vítima, Paulo morreu por ter entrado em um território pertencente a um grupo de tráfico rival.

Testemunhas relataram que era 23h30 quando viram Paulo caminhar em direção à residência onde morava para acompanhar a queima de fogos do Réveillon, quando dois homens não identificados o abordaram e efetuaram os disparos.

Conforme um amigo dele, um desempregado de 24 anos que não quis se identificar por temer represálias, Paulo era envolvido com o tráfico no local. “Ele vendia, mas não sei se usava também. Os traficantes da rua dele o ameaçaram de morte caso ele andasse naquele local, por isso ele passava o dia na minha casa e, pela madrugada, voltava para casa escondido para que nenhum traficante rival o visse naquela área”, contou.

O amigo do estudante disse ainda que há uma rixa entre os traficantes das ruas e todas as pessoas envolvidas com o tráfico na área vivem ameaçadas de morte, caso entre no território do rival. A reportagem esteve na residência de Paulo, mas nenhum familiar foi encontrado para falar sobre o assunto.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas.

Ana Sena

Jornal AGORA