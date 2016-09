Adolescente morre afogado na Ponta Negra, em Manaus

Heyderson Souza, 14, morreu afogado na noite deste sábado (10), na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O adolescente estava com um grupo de amigos quando desapareceu nas águas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o jovem e os amigos estavam no rio, por volta das 21h, por trás do Anfiteatro, nadando até a boia e voltando, quando Heyderson sumiu.

Após o fato, a Equipe do Pelotão Fluvial do CBMAM foi acionada para o local, e realizou as buscas durante a noite e madrugada, encerrando as atividades por volta das 4h.

Neste domingo pela manhã, a equipe voltou ao local para retomar as buscas e encontraram o corpo boiando próximo ao local do desaparecimento.

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações da assessoria