Adolescente ‘matadora de aluguel’ é suspeita de esfaquear empresário

O empresário Jó Alves Paiva, de 39 anos, foi esfaqueado na noite desta quarta-feira (26) dentro de uma galeria da qual é proprietário, na avenida Marechal Deodoro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Uma adolescente de idade não revelada foi apreendida como a principal suspeita de cometer o crime.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu por volta das 21h. A vítima contou que a adolescente chegou em seu estabelecimento e o atacou sem nenhuma explicação. A suspeita alegou que havia sido contratada para matar o empresário e, antes de fugir do local, afirmou que a pessoa que encomendou o crime ainda vai atrás do empresário para matá-lo.

A vítima foi atingida com duas facadas, uma na cabeça e outra no lado direito do peito. O empresário foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Pronto-socorro João Lucio.

O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A adolescente foi apreendida e levada para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO