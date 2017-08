Adolescente mata tio com facada no peito durante discussão

A vítima e o suspeito tinham um relacionamento conturbado – Arthur Castro

Um adolescente, de 14 anos, matou com uma facada no peito o próprio tio, Sebastião Alves da Silva, 49, por volta das 14h, desta quarta-feira (30). O crime aconteceu dentro da residência da família, na rua Canumã, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima e o suspeito tinham um relacionamento conturbado, pois Sebastião costumava consumir bebidas alcoólicas com frequência e xingava o sobrinho. O adolescente fugiu da casa minutos depois do assassinato e segue foragido.

Conforme o delegado Bruno Hitotuzi, do 3oº Distrito Integrado de Polícia (DIP), Sebastião chegou embriagado em casa e iniciou uma discussão com o adolescente, que é usuário de drogas.

“A vítima já tinha prometido bater no menor algumas vezes e costumava ser agressivo com a mãe do adolescente, que é irmã dele (Sebastião). Quando foi hoje, eles tiveram uma discussão e o menor pegou uma faca e desferiu um golpe no peito do tio e depois fugiu”, relatou.

Ainda segundo o delegado, além da vítima e do suspeito, havia três mulheres na casa e elas presenciaram o assassinato.

“As três irmãs da vítima estavam na residência, mas alegaram que tudo foi muito rápido e não conseguiram impedir o crime”, disse Hitotuzi.

Os familiares de Sebastião ficaram abalados e fecharam a porta da casa para impedir que populares e a imprensa tivessem acesso.

O tio costumava beber e xingava o sobrinho – que é usuário de drogas – Divulgação

O primo do adolescente, que não quis se identificar, afirmou que Sebastião era usuário de drogas e o adolescente vendia entorpecentes. A dupla discutiu por uma dívida relacionada ao tráfico.

“Acho que ele (suspeito) foi cobrar o Sebastião, ele não gostou e então brigaram. Sei que meu primo já não aguentava mais viver com o tio, pois ele era alcoólatra e dava muito trabalho”, afirmou.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pelo 3oº DIP.

Ana Sena

EM TEMPO

