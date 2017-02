Adolescente ferida por trio de fugitivos do Compaj morre no João Lúcio

Após ser ferida a golpes de chave de fenda por três fugitivos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), sendo um deles identificado como “Quexudo”, a adolescente Daniele Santos de Oliveira, 15 anos, morreu na manhã desta sexta-feira no pronto-socorro João Lúcio.

O crime aconteceu dentro da casa da vítima, no loteamento Parque Mauá, bairro Mauazinho, Zona Leste. Segundo a polícia, no dia do crime o amigo da adolescente, o ajudante de carga Iranilson dos Santos Farias, 23, foi esfaqueado pelos suspeitos ao tentar defender a vítima. Iranilson acabou morrendo no local.

À Polícia Civil, familiares relataram que o caso aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano, quando a adolescente, a filha dela, de seis meses, a irmã mais velha e Iranilson conversavam dentro de casa e o trio de foragidos invadiu o lugar na tentativa de matar Daniele.

Os suspeitos estavam armados com facas e chave de fenda. A adolescente foi ferida com vários golpes no rosto, peito, costas e braços. Os criminosos fugiram após perceberem que o amigo da adolescente tinha morrido.

Ainda segundo relatos dos familiares, a vítima recebeu alta médica no dia 31 de janeiro, mas por conta de uma infecção acabou voltando ao hospital onde foi submetida a uma cirurgia, depois de maus nove dias internada, a adolescente morreu.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas ou possível vingança. A reportagem tentou falar com a família de Daniele, mas os familiares se negaram a comentar sobre o crime.

Ana Sena

EM TEMPO