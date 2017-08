Adolescente envolvido em crime que resultou na invasão da delegacia de Tonantins é apreendido

Um adolescente de 17 anos envolvido na morte do mototaxista Jackson Pereira, 31, no último domingo (30), foi apreendido nesta sexta-feira (4), em Tonantins (distante 865 km da capital). A apreensão foi possível após uma investigação minuciosa feita por policiais civis e militares da Base Anzol. O crime desencadeou a depredação do prédio da 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município realizada por um grupo de mototaxistas e parentes da vítima.

O delegado Rodrigo Torres informou que, no dia do crime, o adolescente e um outro amigo, também, adolescente de 17 anos, estavam ingerindo bebida alcoólica e, no mesmo local, o mototaxista tentou agredir o companheiro dele.

“Foi quando o adolescente sacou uma faca da cintura e passou a golpear a vítima, que não resistiu e faleceu no local. Os dois fugiram correndo. Um deles foi apreendido e levado para a DIP no dia do fato”, disse o delegado.

No mesmo dia do crime, o delegado solicitou do juiz de Santo Antônio do Iça, Francisco Possidônio, a busca, apreensão e a medida cautelar de internação provisória do adolescente. “O magistrado nos atendeu e, também, solicitamos que o infrator cumpra a medida em Santo Antônio do Içá para que seja preservada a sua integridade física”, informou.

Depois da apreensão do adolescente, a polícia começa a investigar os autores do ato de depredação do prédio da unidade policial de Tonantins, para que os infratores sejam identificados e representados judicialmente pelo crime de dano ao patrimônio público.

“As investigações estão bem adiantadas e já ouvimos diversas pessoas que presenciaram o fato”.

