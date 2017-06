Adolescente envolvido com tráfico de drogas é apreendido no Educandos

Um jovem de 17 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (21) pela equipe de investigação do 2° Distrito Integrado de Polícia (DIP), por volta das 18h, envolvido com o tráfico de drogas na capital. O fato ocorreu no beco Vista Alegre, bairro Educandos, zona Sul da cidade.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, Aldeney Goes, os policiais civis chegaram até o infrator após receberem denúncia anônima, informando que havia uma movimentação intensa de traficantes naquela área. “Após a delação montamos campana no local indicado e avistamos o adolescente em atitude suspeita. Nós o abordamos e, durante revista, encontramos em posse dele uma pequena porção de cocaína e pedras de alcalóide da mesma substância, além de uma balança de precisão”, explicou Goes.

Conforme o delegado, ao longo das investigações foi constatado que os traficantes daquela área usam a palavra “chuva” para alertar a chegada de policiais naquela área. Aldeney ressaltou, ainda, que a ação naquela localidade visa coibir o tráfico rotineiro de drogas na zona Sul da cidade.

Na unidade policial foi constatado que o adolescente já responde a processo na Justiça por tráfico de drogas, em 2016. O menor infrator irá responder por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia, ele será levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão realizados os trâmites legais.

Com informações da assessoria