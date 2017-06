Adolescente enciumada esfaqueia rival na Zona Norte

Briga entre duas adolescentes, na Zona Norte de Manaus, deixou uma delas ferida, na madrugada desta quinta-feira, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. De acordo com a Polícia, uma menina de 17 anos, foi esfaqueada na madrugada desta quinta-feira (22) em frente da casa onde mora, na rua Louro Cedro, conjunto Viver Melhor, no mesmo bairro, por outra adolescente, que não teve a idade divulgada.

A vítima foi surpreendia quando chegava em casa, por volta de meia noite. Ela foi atingida com golpes de faca, embaixo do seio direito. Socorrida pela mãe, foi levada ao pronto-socorro Platão Araujo, na Zona Leste. Após passar por cirurgia, já recebeu alta.

De acordo com os policiais que fazem segurança no hospital, a tentativa de homicídio seria de causas passionais. A mãe da adolescente ferida informou, no momento da internação na unidade de saúde, que a filha estaria recebendo ameaças. Segundo a mãe, a suspeita não aceitava o fim do relacionamento com o ex-namorado, que mantinha nova relação com a filha dela.

A suspeita está foragida e é procura pela Polícia.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

