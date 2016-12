Adolescente é suspeita de matar avô a facadas

Um aposentado de 85 anos foi encontrado morto na tarde de sábado (18), no apartamento onde morava no bairro Raiz, Zona Sul de Manaus. A neta é a principal suspeita de desferir facadas contra o aposentado.

Segundo a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a suspeita de ter cometido o crime é uma adolescente de 14 anos que, segundo os

familiares, é neta do aposentado e que os dois tinham uma relação difícil. No apartamento, moravam ele, uma filha de 35 anos e a adolescente.

Ainda conforme os familiares, a motivação do crime seria a recusa do avô em dar dinheiro a garota, quando ela soube que ele receberia o pagamento da aposentadoria. Com o fato, a adolescente pegou uma faca na cozinha, desferiu golpes contra o avô que estava no quarto, trancou o cômodo e, por fim, se escondeu na casa da vizinha.

Após o crime, os familiares disseram que o filho do aposentado chegou em casa, e ao perceber o quarto trancado, pediu para um chaveiro arrombar o quarto. Quando conseguiram abrir o local, já encontraram o homem morto. Em seguida, descobriram que a garota estava escondida nas proximidades e chamaram a polícia.

A adolescente está detida na Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Portal EM TEMPO

Com informações de Luís Henrique Oliveira