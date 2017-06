Adolescente é sequestrado, espancado e encontrado morto no Distrito Industrial

A mãe do adolescente negou que o filho tenha envolvimento com qualquer tipo de crime – Daniel Landazuri

O confeiteiro Wesley Souza Barreto, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (14), com as mãos amarradas sobre o peito e três tiros no abdômen, na avenida Oitis, Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. A vítima foi espancada e sequestrada em frente da própria casa, na avenida Continental, bairro Armando Mendes, por volta das 23h desta terça-feira (13).

Segundo o tio da vítima, o frentista André Júnior da Silva, 27, Wesley estava sentado em frente de casa quando desceram dois homens de um carro branco, modelo Fiat Uno. Os suspeitos agrediram e sequestraram o adolescente.

Um primo da vítima também foi assassinado há 3 meses – Daniel Landazuri

“Eles espancaram meu sobrinho, enforcaram e deram vários murros. Bateram a cabeça dele na lataria e colocaram ele no banco de trás do carro”, contou André.

Ainda segundo os parentes de Wesley, outras duas motocicletas foram vistas dando apoio aos criminosos que sequestraram o adolescente.

Uma tia da vítima, que preferiu não se identificar, contou que, ainda na noite de ontem, os parentes foram à delegacia, mas encontraram o 25º Distrito Integrado de Polícia fechado. Mesmo sem o apoio dos policiais, os familiares foram procurar Wesley.

“Procuramos por conta própria pelo bairro, mas só fomos ter notícia dele hoje de manhã, depois que soubemos que haviam encontrado um cadáver aqui no Distrito”, disse a tia da vítima

Wesley chegou a comentar com a mãe que recebia ameaças, mas não revelou nem de quem, nem o porquê. Os familiares do adolescente ainda informaram que desconhecem que ele tenha envolvimento com qualquer tipo de crime.

De acordo com o tenente Elmadã Monteiro, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por volta das 7h, por motoristas que passavam pra avenida.

“Fomos acionados por meio do Ciops. Quando chegamos aqui isolamos a área e acionamos a perícia”, informou o tenente.

Ainda segundo Elmadã, um carro, com as mesmas características repassada pela família, foi encontrado abandonado na comunidade da Sharp.

“Uma equipe da 25ª Companhia Interativa Comunitária repassou que o veículo foi encontrado nesta manhã e pode ser o mesmo que sequestrou a vítima”, disse o policial.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

