Adolescente é preso com drogas no Beco São Francisco

Um adolescente, de 17 anos, foi aprendido por porte e venda de entorpecentes, por volta das 16h, na tarde desta terça-feira (18). O caso ocorreu no beco São Francisco, bairro Redenção, Zona Centro- Oeste de Manaus.



Das 100 trouxinhas que estavam em posse do rapaz, 15 eram de maconha e as outras 85 de oxi. De acordo com o tenente Leandro Prata, da Polícia Militar, a apreensão aconteceu após a guarnição receber uma ligação anônima de uma pessoa da área pedindo a presença de policiais para inibir a venda de drogas e a permanência de usuários no local.

“Recebemos a ligação e fomos no local por conta da constante venda de entorpecentes feita por adolescentes naquela área. No momento em que chegamos, um deles ainda conseguiu fugir, mas vamos continuar fazendo patrulha de rotina na área” disse.

O adolescente foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Laize Minelli

EM TEMPO