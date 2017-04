Adolescente é morto durante tiroteio com a polícia na Zona Norte

O adolescente André Ricardo Magalhães Ramos, de 17 anos, foi morto com um tiro no peito, por volta das 1h20 deste domingo (23), no beco das Oliveiras, localizado na avenida Cristã, antiga Chico Mendes, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a policia, uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para investigar uma denúncia de que pessoas estavam armadas e traficando drogas no beco.

Quando a equipe policial chegou ao local foi recebida a tiros. Os policiais revidaram e duas pessoas foram baleadas na ação, um homem ainda não identificado ficou ferido, mas conseguiu fugir para uma área de mata. O adolescente, atingido no peito, morreu no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a policia, foi encontrado com o adolescente um revólver calibre 32, com quatro munições deflagradas e um cartucho intacto, mais 23 porções de maconha, 22 porções de Oxi, uma quantia de R$ 106, sete porções de cocaína, uma balança de precisão, um relógio de pulso e duas facas de mesa.

Os familiares de André informaram que o adolescente era usuário de drogas e que estaria no local apenas para comprar entorpecentes. A família ainda nega que o jovem teria uma arma.

Todo material apreendido foi encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO