Adolescente é morto com tiro na nuca dentro de casa no bairro Glória

Adolescente foi morto enquanto dormia na própria casa -Foto: Reprodução/facebook

O adolescente Mauricio Damasceno da Silva, de 15 anos foi morto neste sábado (10) com um tiro na nuca dentro do apartamento onde morava, no Prosamim, bairro Glória, Zona Oeste de Manaus. De acordo com familiares da vítima, o autor do crime invadiu a residência e assassinou o rapaz, enquanto esse dormia. Testemunhas disseram que viram um vizinho da família saindo da residência, logo após o crime. O homem não foi encontrado no apartamento, onde mora.

O tiro que atingiu o adolescente na nuca, atravessou a região frontal, perto dos olhos. Mauricio chegou a ser socorrido pela avó, que também estava na casa no momento do crime. Ao ser levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, já chegou morto ao local.

De acordo com uma tia que não quis se identificar,o rapaz não tem relação com crimes e nem era acostumado a sair de casa.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Gláucia Chair

Em TEMPO

Saiba mais:

Homem é morto em Manacapuru com golpes de faca e pauladas

Tiroteio no Centro assusta moradores na madrugada deste sábado

Família de adolescente reconhece corpo encontrado em geladeira e vai ao lixão procurar outras partes

Guardador de carros é morto após ser pego com máquina de lavar roubada no Tancredo Neves