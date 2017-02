Adolescente é morto com tiro na cabeça no Nova Esperança

Rafael Victor Mendonça de Figueiredo, 17, mais conhecido como ‘Picote’, foi morto, na tarde desta terça-feira (7), na rua Zero, bairro Nova Esperança, Zona Centro-Oeste. De acordo com a Polícia Civil, ele levou um tiro na cabeça.

Segundo o empresário Mário Jorge, 41, conhecido como ‘Boizão’, que estava junto com a vítimas, em um carro, modelo Gol, de cor verde e placa JWQ-8353, no momento do crime, disse que por pouco não foi atingido.

“Eu ia buscar minha filha na escola e ele me pediu carona. Quando estávamos passando pela rua Zero, de repente ouvi um barulho alto, quando vi ele já tinha sido atingido. Eu fiquei com medo na hora, voltei para casa com ele baleado e chamei a polícia”, contou.

Ainda conforme Mário, ‘Picote’ era conhecido por jogar bola no bairro. “Ele frequentava minha casa com a mulher dele. Ele tinha duas filhas. Essa situação é muito triste”, lamentou.

Já a família de Picote suspeita da versão de ‘Boizão’, pois ele devia muito dinheiro para o ‘Picote’. Para eles, Mário foi quem matou o adolescente.

“As pessoas falaram que o Rafael estava andando na rua, quando o ‘Boizão’ acelerou o carro com mais de mil atrás dele. Além do mais, o tiro acertou pelo lado do motorista e ele alega que não viu nada”, disse um dos familiares.

Os parentes de ‘Picote’ relataram que ele já tinha se envolvido com um roubo e tráfico de drogas, mas, atualmente, ele estava estudando e queria trabalhar. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Manoela Moura

EM TEMPO