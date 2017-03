Adolescente é morto com 7 tiros em beco na Zona Sul

Um adolescente de 14 anos, identificado como David Lopes Farias Neves, foi assassinado com sete tiros pelo corpo, no início da madrugada desta quinta-feira (16), no beco São Francisco, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

Moradores da área informaram que o local é muito conhecido pela venda de drogas. “Toda a noite ficam várias pessoas na entrada do beco, eles viram a madrugada, tanto vendendo, quanto consumindo drogas. Não sabemos como ocorreu só deu para ouvir os tiros ”, relatou uma dona de casa de casa de 41 anos, que preferiu não ter o nome divulgado.

O pai do adolescente, que não teve o nome divulgado, relatou à polícia que o filho estava envolvido com a venda de entorpecente e acredita que o adolescente teria sido morto por um possível acertos de contas.

Os tiros atingiram as costas, nádegas e as pernas de David, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime. O corpo adolescente foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acontecimento não foram passadas a polícia, no local do crime foram encontrados projéteis de pistola ponto 40.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO