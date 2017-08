Adolescente é morto com 16 tiros no Tancredo Neves

A vítima ainda foi levada para o hospital Platão Araujo, mas não resistiu aos ferimentos – Daniel Landazuri

O adolescente Enderson Oliveira Furtado, de 16 anos, foi morto com 16 tiros, na noite desta sexta-feira (18), na avenida Batrun, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta de 19h, quando a vítima retornava da escola, na companhia de seu primo, Christophe Junio Lima, de 20 anos, em uma motocicleta.

Leia também: Inconformado com separação, homem incendeia casa de ex-mulher no Santa Luzia

De acordo com informações da equipe de investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a moto ocupada pelos dois rapazes foi atingida por um veículo modelo Etios, de cor vermelho vinho e placas não identificadas. Após a batida, a dupla caiu em via pública e foi surpreendida por homens armados, que fizeram os disparos contra o adolescente e depois fugiram do local.

A vítima chegou a ser encaminhada ao hospital e pronto socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos graves e múltiplos ferimentos.

Christophe ainda não foi ouvido pela polícia porque ficou em estado de choque por ter presenciado o homicídio, mas deve prestar depoimento nesta semana. Por enquanto, a motivação do crime é desconhecida.

Outras ocorrências

De sexta-feira (18) para sábado (19), o Instituto Médico Legal registrou oito remoções. Entre as ocorrências registradas estão casos envolvendo homicídios por arma de fogo, arma branca e agressão física.

No hospital Platão Araújo também deram entrada dois homens e uma mulher vítimas de ferimentos de arma de fogo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O hospital e pronto-socorro João Lúcio não registrou casos graves ou relevantes na madrugada de sábado.

Kássio Nunes

EM TEMPO

Leia mais:

Duas crianças morrem atropeladas na rodovia AM-010, após descerem de transporte escolar

Marido é preso após agredir e cuspir em mulher no Alvorada

Mulher traída perde na Justiça indenização por danos morais