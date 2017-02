Adolescente é morto com 10 tiros no Mutirão

O adolescente Marcos Vinícius, 15 anos, foi morto com 10 tiros na noite deste domingo (5), na travessa 29, bairro Mutirão, Zona Norte.

De acordo com a polícia o crime aconteceu por volta de 21h30, quando um homem ainda não identificado chegou a pé, abordou Marcos e fez os disparos contra ele.

Mesmo ferido, Marcos conseguiu fugir, entrou no terreno de uma casa, mas foi alcançado pelo suspeito que fez outros disparos e matou o adolescente.

Segundo o relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os tiros atingiram o pescoço, as costas, a perna direita e os ombros da vítima.

A avó de Marcos, a doméstica Conceição Souza, 53, contou que o adolescente havia saído de casa há 6 meses e que morava com uma mulher mais velha.

“Ele saiu de casa porque se envolveu com as drogas. Nós sabíamos onde ele estava morando, mas não conhecíamos a mulher que estava com ele”, afirmou dona Conceição.

A doméstica contou ainda que viu o neto pela última vez foi no mesmo dia do crime. “Foi por volta das 4h da tarde. Ele me abraçou muito forte, mas não quis voltar pra casa”, lamentou.

O caso foi registrado pela família no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O corpo de Marcos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso é investigado pela DEHS.

Daniel Landazuri

EM TEMPO