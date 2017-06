Adolescente é morto a tiros na frente de casa no bairro Raiz

Família acredita que o adolescente foi morto por engano. – Foto: Arthur César

O adolescente Redson Regis Redman, de 16 anos, foi executado em frente a sua residência, localizada na rua Manicoré, bairro Raiz, Zona Sul, na noite do último sábado (10). Segundo a polícia, a vítima era usuário de drogas.



Segundo relatos, Redson estaria conversando com um amigo, também usuário de entorpecentes, quando um carro modelo Prisma, da cor prata, de placa não identificada, estacionou na casa de um vizinho. Em questão de segundos, um homem não identificado, desceu do veículo e disparou contra Redson. A vítima ainda chegou a ser socorrida por vizinhos e encaminhada à uma unidade pública de saúde, porém já chegou sem vida.

A família que ainda aguardava a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML) na manhã deste domingo (11), disse que Redson foi morto por engano.

“Ele parecia demais com um rapaz do bairro que estava marcado para morrer. O assassino disparou sem ao menos ter certeza de que estaria matando a pessoa certa. Meu menino pagou com a própria vida pelos erros dos outros” disse uma mulher que preferiu não se identificar.

Na rua onde Redson morava, vizinhos que presenciaram o crime evitaram falar sobre o assunto com medo de represálias. O amigo que estava conversando com a vítima na hora da execução, foi localizado pelo EM TEMPO, mas ao ver o carro da reportagem entrou para sua residência, e não quis falar sobre o assunto.

