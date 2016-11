Adolescente é morto a tiros em lanchonete no Santa Etelvina

O adolescente André Silva de Souza, de 15 anos, morreu na noite desta quarta-feira (16), no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues Mady, no bairro Galileia, após ser atingido com um tiro na cabeça, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus

O crime ocorreu por volta das 21h, na rua Acaiaca, também no Galileia. Conforme informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o adolescente estava em uma lanchonete na companhia de um primo, identificado somente como ‘Felipe’, quando dois homens chegaram ao local e efetuaram os disparos.

André foi atingido na cabeça e o primo foi alvejado na mão. Ambos foram socorridos e levados para o SPA do Galileia, mas o adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu. A outra vítima recebeu atendimento médico e foi liberada.

A motivação e a autoria do crime seguem desconhecidas pela polícia. O crime será investigado pela DEHS.

