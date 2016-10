Adolescente é morto a pauladas na frente da namorada na Zona Leste

Um adolescente, identificado como Lucas Souza dos Anjos, 17, foi brutalmente assassinado a pauladas e pedradas na cabeça, na frente de sua namorada e de um amigo, que não tiveram os nomes revelados pela polícia. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (23), na rua Tenente Roxana Bonesse, bairro Monte Pascoal, nas proximidades do igarapé do Passarinho, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), antes de ser morto, por volta das 4h, o adolescente foi espancado com chutes e socos até desmaiar. Em seguida, os dois homens deram pauladas e pedradas na cabeça da vítima.

Testemunhas informaram à polícia que o adolescente bebia em um bar, na rua Curió, na companhia de sua namorada e de um amigo, quando se desentendeu com dois homens e iniciaram uma discussão. Após o bate-boca, a dupla esperou o adolescente sair de um bar.

A polícia ressaltou ainda que uma viatura policial da 15ª Companhia Interativa Comunitária fazia ronda na via pública quando percebeu a confusão, mas ao se aproximar do local do crime, a dupla fugiu em uma motocicleta, de cor e placa não identificada.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser ciaonado, mas a vítima já estava morta. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

